Wta Hobart 2023: buona la prima per Paolini, travolta in un’ora di gioco Tig

Non poteva sperare in un esordio migliore Jasmine Paolini, che nel match valido per il primo turno del Wta 250 di Hobart 2023 ha liquidato in due comodi set Patricia Maria Tig. Tutto facile per l’azzurra, che ha impiegato 1h05′ di gioco per sconfiggere la giocatrice rumena con il punteggio di 6-3 6-1.

CRONACA – Come da pronostico, il match si è rivelato a senso unico. Non poteva essere altrimenti visto che, al rientro da un lungo infortunio, Tig aveva giocato solo su terra rossa nel finale del 2022 e non disputava un match ufficiale sul cemento da quasi due anni. A tradirla è stato soprattutto il servizio, come dimostrato dal fatto che ha tenuto un solo turno di battuta su otto disputati. Di contro, Paolini non è stata impeccabile (ha dovuto fronteggiare ben otto palle break, annullandone cinque) ma si è rivelata di gran lunga più solida e in controllo delle operazioni praticamente fin dall’inizio.

Vola dunque al secondo turno Jasmine, che attende ora di scoprire la sua avversaria, ovvero la vincente del match Cocciaretto-Cornet. Il sogno non può che essere un derby italiano, ma la giocatrice francese – terza forza del seeding – partirà favorita.