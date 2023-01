Rudi Garcia: “Cristiano Ronaldo all’Al-Nassr come Pelé ai New York Cosmos”

In un’intervista rilasciata a L’Equipe, Rudi Garcia ha commentato l’approdo di Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita, paragonandolo ad un altro trasferimento storico: “L’arrivo di CR7 all’Al-Nassr è simile a quello di Pelé ai New York Cosmos. Avrà un impatto notevole sullo sviluppo del calcio e sulla cultura in Arabia Saudita. Il nostro club è finito sotto i riflettori, ora tutti lo conoscono“.

Cresce inoltre l’attesa per il debutto del portoghese, che avverrà in un’amichevole contro il Psg vista la squalifica da scontare in campionato. Sarà dunque Messi contro Ronaldo ma non Psg contro Al-Nassr, visto che i francesi se la vedranno contro una sorta di All-Star XI composto da giocatori di Al-Nassr e Al-Hilal.

“Ovviamente non posso essere contento. Tre giorni dopo ci aspetta una partita di campionato, pertanto la programmazione lascia a desiderare. In fondo però non è così male; siamo primi in campionato e va bene così. Inoltre sono contento di vedere giocatori di un top club come il Psg qui in Arabia Saudita” ha concluso Garcia.