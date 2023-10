Wta Finals Cancun 2023, regolamento: come funzionano i gironi e chi passa in caso di parità

Il regolamento delle Wta Finals 2023, in programma a Cancun dal 29 ottobre al 5 novembre presso Cancun, in Messico: ecco come funzionano i giorni e chi passa in caso di parità. La stagione sta per volgere al termine ma c’è ancora tempo per un ultimo torneo, il più importante, in cui si affrontano le otto migliori giocatrici al mondo. Sei giocatrici sono le stesse dello scorso anno, vale a dire Sabalenka, Swiatek, Gauff, Pegula, Jabeur e Sakkari, con quest’ultima che ha rimpiazzato all’ultimo Muchova, costretta al forfait. Debutto assoluto invece per Rybakina e Vondrousova.

IL REGOLAMENTO – Confermato il format degli anni scorsi, vale a dire la formula del round robin, con due gironi da quattro tenniste ciascuno, sorteggiate in base alla classifica (la numero 1 in un gruppo, la 2 in un altro e così via). Anche il sistema di punteggio è quello tradizionale, ovvero un match al meglio dei tre set con tie-break decisivo a sette punti in caso di arrivo sul 6-6 al terzo set.

Ogni giocatrice disputerà dunque tre partite e le prime due classificate di ogni girone passeranno alla fase ad eliminazione diretta, ovvero alle semifinali. La prima classificata del girone “Bacalar” andrà a scontrarsi con la seconda del gruppo “Chetumal”, e viceversa. Se tra due o più giocatrici dovesse regnare la parità, per valutare chi dovrà accedere in semifinale guarderanno i seguenti criteri: il numero di vittorie, il numero di incontri disputati (può capitare che una tennista s’infortuni nel corso della manifestazione) e gli scontri diretti. L’ultimo criterio, infine, sarà la percentuale dei set vinti e quella dei giochi.