Highlights Virtus Bologna-Efes 93-81, sesta giornata Eurolega 2023/24 (VIDEO)

di Christian Deiuri

Il video con gli highlights di Virtus Bologna-Efes 93-81, sfida valida per la sesta giornata di Eurolega. Grande vittoria per i ragazzi di Banchi, che nel secondo tempo rimontano il vantaggio degli ospiti grazie ad una gran pallacanestro da entrambi i lati del campo. A dirigere l’orchestra è ancora una volta uno splendido Toko Shengelia, che sigla 19 punti a cui aggiunge anche 6 assist. Belinelli ne aggiunge 17 e Dunston 14. In doppia cifra anche Jaleen Smith e Mickey, rispettivamente con 12 e 10. Nell’Efes il miglior realizzatore con 17 punti, quasi tutti nel primo tempo, è Beaubois, mentre Larkin e Zizic chiudono a 16 e 15 ciascuno.