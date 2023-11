WTA Finals 2023: Sabalenka supera Rybakina e la elimina dal torneo

Partita incredibile a Cancun, in Messico, nel day 6 delle WTA Finals 2023. Nel Bacalar Group Aryna Sabalenka [n.1 WTA] ha superato per 6-2, 3-6, 6-3, dopo quasi due ore e mezza di lotta, Elena Rybakina [n.4] diventando la seconda qualificata del girone (già in semifinale come prima nel girone la statunitense Jessica Pegula).

Quella che era una delle partite più attese dei round robin, è diventata, per una combinazione di risultati, anche decisiva per il passaggio del turno. Purtroppo ci si è messo il maltempo a complicare le cose interrompendo la sfida tra Aryna ed Elena, entrambe con una vittoria ed una sconfitta.

Il gioco è stato sospeso poco dopo le 23:30 con Sabalenka in vantaggio 6-2, 3-5. Le due sono tornati al tribunale dell’Estadio Paradisus circa 16 ore dopo. Nel giro di due minuti, Rybakina aveva pareggiato i conti dei set. Il primo game del terzo è stata una monumentale prova di volontà, con Sabalenka che è sopravvissuta a nove due e due break point in 17 minuti di servizio. Con Rybakina al servizio sull’1-2, Sabalenka ha scatenato un paio di dritti vincenti portandosi in vantaggio.

Era di nuovo al servizio quando Rybakina si è ripresa. A rompere gli equilibri un doppio fallo della numero 1. Sabalenka si è poi assicurata il terzo break consecutivo del set, portandosi sul vantaggio decisivo di 4-2. Servendo la partita sul 5-3, Aryna ha respinto cinque break point e ha convertito il suo quarto match point con un magnifico ace.

Grazie a questo risultato la bielorussa obbliga la polacca Swiatek a vincere il torneo per strapparle lo scettro mondiale.