Wta Finals Cancun 2023, Ons Jabeur: numeri e statistiche della tunisina

Una stagione caratterizzata da piccoli guai fisici che non le hanno permesso di conquistare risultati con continuità. Ons Jabeur arriva alle GNP Seguros WTA Finals Cancun con la voglia di far bene e di cancellare qualche delusione di troppo subita nel corso di un anno davvero difficile. Alla sua seconda partecipazione consecutiva alle Finals, la ventinovenne tunisina punta a conquistare almeno l’accesso in semifinale per migliorare il risultato ottenuto nella passata edizione. Grazie al successo di Ningbo, Jabeur ha ritrovato il sorriso dopo aver perso, come nel 2022, la finale di Wimbledon. Prima Elena Rybakina, poi Marketa Vondrousova hanno impedito alla tennista africana di incoronarsi campionessa a Church Road. Un successo alle Finals potrebbe sicuramente aiutarla ad iniziare con un piglio diverso la prossima stagione per provare ancora una volta a raggiungere il tanto ambito primo titolo Slam.

LA SUA STAGIONE: Il 2023 di Jabeur si è aperto con la semifinale persa nel WTA 250 di Adelaide contro Linda Noskova. Poi la prematura eliminazione agli Australian Open, dove si è arresa a Marketa Vondrousova al secondo turno. Dopo qualche risultato deludente tra Miami e Indiano Wells, la tunisina ha messo le mani sul primo titolo della sua stagione sulla terra verde di Charleston in un torneo che l’ha vista trionfare senza perdere nemmeno un set. Ad un buon piazzamento al Roland Garros, con l’uscita di scena nei quarti di finale con Beatriz Haddad Maia, si è aggiunta la grande cavalcata a Wimbledon, terminata però con la sconfitta nell’ultimo atto. Sconfitta da Qinwen Zheng agli ottavi di finale degli US Open, ha conquistato il suo secondo trionfo stagionale a Ningbo.

RISULTATI PRINCIPALI: Campionessa nel WTA 500 di Charleston e nel 250 di Ningbo, per il secondo anno consecutivo ha perso la finale di Wimbledon.

QUANDO SI È QUALIFICATA: 6 ottobre 2023

ESPERIENZA ALLE WTA FINALS: Jabeur si appresta a prendere parte per la seconda volta consecutiva al torneo di fine stagione. Nel 2022, la tunisina riuscì a qualificarsi in qualità di testa di serie numero 2 e come una delle principali pretendenti al titolo. Arrivò però per lei una grande delusione con l’eliminazione nella fase a gironi. Alla prima giornata, la tennista di Ksar Hellal subì una sconfitta in rimonta contro Aryna Sabalenka, prima di arrendersi in due set a Maria Sakkari e di vincere all’ultima giornata la sfida con Jessica Pegula al termine di una grande battaglia. Successo che si rivelò poi inutile ai fini del passaggio del turno.

NUMERI E STATISTICHE DEL 2023

Ranking attuale: 7

Titoli vinti: 2

Vittorie/Sconfitte: 35-15

Prize money: 2,798,564 $

H2H con le altre giocatrici qualificate: 17-22