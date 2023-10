Wta Finals Cancun 2023, Marketa Vondrousova: numeri e statistiche della ceca

Dopo aver raggiunto nel 2019 la finale del Roland Garros e conseguentemente l’ingresso in top 20, Marketa Vondrousova aveva faticato a ritrovare buoni risultati negli ultimi tre anni anche a causa dei due infortuni che non le avevano permesso di esprimere il suo miglior livello. Ma sulle qualità della ceca non ci sono mai stati dubbi e proprio quest’anno è arrivata la consacrazione sull’erba di Wimbledon. La ventiquattrenne, medaglia d’argento ai Giochi Olimpici di Tokyo, ha raggiunto quota 40 vittorie in stagione, la più importante delle quali è arrivata proprio ai Championships contro Ons Jabeur. Un risultato che le ha regalato non solo la possibilità di mettere le mani sul suo primo titolo Slam, ma anche di raggiungere il best ranking alla posizione numero 6 della classifica mondiale.

LA SUA STAGIONE: Pochi squilli all’inizio dell’anno per Vondrousova, eliminata al terzo turno degli Australian Open da Linda Fruhvirtova. Nei WTA 1000 di Indian Wells, Miami e Roma è uscita di scena agli ottavi di finale, prima di subire un’altra prematura eliminazione al secondo turno del Roland Garros per mano di Daria Kasatkina. A Wimbledon è arrivato il traguardo più importante della carriera per la ceca, che ha superato nell’ordine Peyton Stearns, Veronika Kudermetova, Donna Vekic, Maria Bouzkova, Jessica Pegula, Elina Svitolina e Ons Jabeur per conquistare il suo primo titolo Major. Uscita di scena ai quarti di finale a Cincinnati, ha poi raggiunto i quarti agli US Open.

RISULTATI PRINCIPALI: Campionessa a Wimbledon, è approdata nei quarti di finale agli US Open.

QUANDO SI È QUALIFICATA: 6 ottobre 2023

ESPERIENZA ALLE WTA FINALS: Quella del 2023 sarà la prima partecipazione alle Finals per Vondrousova, che nel 2019, quando raggiunse la finale del Roland Garros, non riuscì a qualificarsi perché costretta a rinunciare alla restante stagione tennistica per l’infortunio al polso.

NUMERI E STATISTICHE DEL 2023

Ranking attuale: 6

Titoli vinti: 1

Vittorie/Sconfitte: 40-14

Prize money: 4.275.278 $

H2H con le altre giocatrici qualificate: 8-13