Volandri su Berrettini: “Scelta coraggiosa, il team è in ristrutturazione”

“Scelta molta coraggiosa, la separazione è stata molto consensuale erano entrambi sulla stessa lunghezza d’onda. Il rapporto resta meraviglioso. Berrettini non si nasconde, è nella ristrutturazione del proprio al team alla Sinner. Matteo ha bisogno di una scintilla che possa fargli ardere il fuoco. Si sta allenando, ha capito che non era abbastanza pronto per poter competere in questo finale di stagione”. Queste le parole di Filippo Volandri, ct dell’Italia di Davis, dopo la decisione di Matteo Berrettini di separarsi dal coach Vincenzo Santopadre dopo 13 anni.