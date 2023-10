Salernitana, Inzaghi: “Ripartiamo dal secondo tempo di Genova, un piacere ritrovare Pirlo”

“Al mio arrivo sapevo che la situazione era complicata ma adesso è arrivato il momento di dare continuità alle prestazioni perché solo in questo modo arriveranno anche i risultati. Il secondo tempo giocato contro il Genoa deve essere la base di partenza. Queste le parole del tecnico della Salernitana Inzaghi alla vigilia della sfida di Coppa Italia con la Sampdoria. Vogliamo superare il turno per affrontare la Juventus e acquisire fiducia. Abbiamo bisogno di trovare intensità e prestazioni quindi non ci saranno rivoluzioni. La Sampdoria sta vivendo un momento di difficoltà ma sicuro che Pirlo riuscirà a risollevarla. E’ sempre un piacere ritrovare un compagno con cui ho condiviso tante gioie, saremo avversari per novanta minuti e poi ci abbracceremo. In questo momento i tifosi è giusto che siano arrabbiati ma sono sicuro che presto rivedremo la Salernitana che il pubblico si aspetta di vedere”.