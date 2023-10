Wta Finals Cancun 2023, Maria Sakkari: numeri e statistiche della greca

“Ho il cuore spezzato, perché devo annunciare che non potrò partecipare alle WTA Finals di Cancun. Insieme al team e ai medici abbiamo provato di tutto per risolvere il mio infortunio al polso, ma sfortunatamente il tempo necessario per il recupero è più lungo di quanto sperassimo”. Con queste parole Karolina Muchova aveva annunciato a pochi giorni dall’inizio del torneo, il suo forfait. Sarà dunque Maria Sakkari, numero 9 del ranking WTA, a prendere il posto della ceca. La tennista greca è reduce da un 2023 giocato senza dubbio al di sotto delle aspettative, dove ha perso al primo turno in tre Slam su quattro. In Messico, non a Cancun, dove si disputeranno le Finals dal 29 ottobre al 5 novembre, ma nel WTA Guadalajara, la ventottenne di Atene ha però conquistato il trionfo più importante della sua stagione e della sua carriera e ora si prepara a sfruttare al meglio una grande opportunità.

LA SUA STAGIONE: Il 2023 di Sakkari si è aperto con la deludente eliminazione al terzo turno degli Australian Open, dove ha superato Yue Yuan e Diana Shnaider prima di arrendersi in tre set a Lin Zhu. Tra una serie di risultati negativi, sicuramente non in linea con le proprie qualità, la greca ha raggiunto le semifinali nel WTA 1000 di Indian Wells e Madrid perdendo in entrambe le occasioni contro Aryna Sabalenka. Poi le sconfitte al primo turno al Roland Garros, a Wimbledon e agli US Open rispettivamente per mano di Karolina Muchova, Marta Kostyuk e Rebeka Masarova. Solamente a fine settembre, nel 1000 di Guadalajara, Sakkari ha ritrovato il suo miglior tennis per tornare a vincere un titolo, il più importante della sua carriera, che mancava da oltre quattro anni.

RISULTATI PRINCIPALI: Campionessa nel WTA 1000 di Guadalajara.

QUANDO SI È QUALIFICATA: 24 ottobre 2023

ESPERIENZA ALLE WTA FINALS: Per Sakkari sarà la terza partecipazione consecutiva al torneo di fine stagione. Sia al debutto del 2021 che nel 2022, la greca ha subito un’eliminazione in semifinale. Due anni fa arrivò la sconfitta con Anett Kontaveit, mentre nella passata edizione fu Caroline Garcia ad avere la meglio e ad accedere all’ultimo atto dell’evento.

Ranking attuale: 9

Titoli vinti: 1

Vittorie/Sconfitte: 38-22

Prize money: 2.407.413 $

H2H con le altre giocatrici qualificate: 13-14