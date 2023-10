Liga 2023/24, l’Atletico Madrid passa contro l’Alaves. Pari fra Bilbao e Valencia

Nella domenica che ha susseguito il Clasico targato Bellingham, si attendeva la risposta dell’Atletico Madrid di Simeone che aveva la chance di superare il Barcellona e di mettersi alla caccia di Real Madrid e Girona. Chance colta perfettamente da parte degli uomini di Simeone che con un 2-1 nato e cresciuto nel primo tempo ha chiuso la pratica Alaves. Del giovane Riquelme e del solito Alvaro Morata le firme che fanno avvicinare i Colcheneros nei quartieri alti della classifica. Di Guevara il gol che ha accorciato le distanze al 96esimo.

Per quanto riguarda, invece, i risultati del pomeriggio due pareggi, entrambi per 2-2 quelli fra Rayo Vallecano e Real Sociedad e l’altro, fra Bilbao e Valencia. Un punto per Sociedad e Bilbao che permette alle due squadre di rimanere a cavallo della zona Europa. Anche il Vallecano sorride per il pari: settimo posto per gli uomini di Francisco che equivale a dire di essere lontano dalla zona rossa. Alle 14.00 vittoria del Betis contro l’Osasuna che ha portato le firme di William Jose e di Isco che a tempo scaduto ha permesso ai padroni di casa di passare.