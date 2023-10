F1 GP Messico 2023, la striscia prosegue: 12ma pole consecutiva che non si tramuta in vittoria per Leclerc

Max Verstappen finisce ancora una volta davanti a tutti anche in quel di Mexico City, salendo sul gradino più alto del podio. Come abbastanza pronosticabile alla vigilia, la prima fila tutta Ferrari non è bastata ad evitare l’ennesimo successo del pilota olandese. Il tre volte campione del mondo alla prima curva era già in testa alla corsa, involato verso l’ennesimo dominio. Con questo GP di Mexico City diventano addirittura dodici le pole position consecutive di Charles Leclerc non convertite in vittorie. Certo, se nei primi episodi di questa ‘sfortunata’ striscia si poteva imputare anche qualcosa al pilota monegasco in alcune circostanze, ora la faccenda è piuttosto facile da comprendere: Red Bull è semplicemente di un altro pianeta in gara.