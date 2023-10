Wta Finals Cancun 2023, Iga Swiatek: numeri e statistiche della polacca

Dopo aver dominato la classifica mondiale nelle ultime due stagioni, Iga Swiatek si presenterà all’ultimo appuntamento dell’anno da numero 2 del ranking WTA. In una stagione ricca di alti e bassi, la polacca punta a chiudere al meglio il suo 2023 nelle GNP Seguros WTA Finals Cancun, dove ad affrontarsi sul cemento messicano saranno le migliori otto giocatrici del mondo. Almeno per quanto riguarderà il seeding, non sarà la polacca la favorita per il titolo, dopo che Aryna Sabalenka le ha soffiato agli US Open una prima posizione in graduatoria che le era appartenuta senza interruzioni dall’aprile del 2022.

LA SUA STAGIONE: L’annata della giocatrice polacca si è aperta con l’eliminazione subita agli ottavi di finale degli Australian Open. Sono arrivati poi due titoli nei 500 di Doha e Stoccarda. Per il secondo anno consecutivo ha conquistato il trionfo al Roland Garros, sigillando il quarto Slam della sua carriera. Nel WTA 250 di Varsavia ha invece conquistato il quarto titolo della sua stagione, dopo aver raggiunto il suo miglior risultato sull’erba di Wimbledon spingendosi sino ai quarti di finale. Con la sconfitta subita per mano di Jelena Ostapenko agli ottavi di finale, Swiatek ha detto addio al sogno di riconfermarsi campionessa agli US Open e di rimanere al comando del ranking mondiale. Ha ritrovato il successo la scorsa settimana nel 1000 di Pechino, battendo in finale Liudmila Samsonova.

RISULTATI PRINCIPALI: Campionessa del Roland Garros e del WTA 1000 di Pechino, ha disputato per la prima volta in carriera i quarti di finale a Wimbledon.

QUANDO SI È QUALIFICATA: 23 settembre 2023

ESPERIENZA ALLE WTA FINALS: Per Swiatek si tratta della terza partecipazione alla Finals. In quella che fu la sua prima qualificazione nel 2021, arrivò l’eliminazione nella fase a gironi dopo la vittoria ottenuta contro Paula Badosa alla terza giornata e le sconfitte subite nei precedenti due match per mano di Maria Sakkari e Aryna Sabalenka. Nel 2022 ha invece raggiunto quello che è al momento il suo miglior risultato nel torneo conquistando l’accesso alle semifinali. I successi su Daria Kasatkina, Caroline Garcia e Coco Gauff le avevano permesso di chiudere da imbattuta il girone, ma nel penultimo atto fu Sabalenka ad imporsi per 2-6 6-2 6-1.

NUMERI E STATISTICHE DEL 2023

Ranking attuale: 2

Titoli vinti: 5

Vittorie/Sconfitte: 63-11

Prize money: 6.779.686 $

H2H con le altre giocatrici qualificate: 27-15