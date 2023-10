Highlights Brindisi-Pistoia 72-78, Serie A1 basket 2023/2024 (VIDEO)

di Antonio Sepe 6

Il video con gli highlights di Brindisi-Pistoia 72-78, sfida valida come 5^ giornata della Serie A1 2023/2024 di basket. Prima vittoria stagionale per la squadra ospite, che espugna il PalaPentassuglia nel segno di Moore, miglior realizzatore della serata con 30 punti. Quinta sconfitta su cinque invece per i pugliesi, incapaci di invertire il trend negativo.