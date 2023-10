Basket, Serie A1 2023/24: Reggio Emilia vola, Treviso ancora a secco

Al Pala Bigi Reggio Emilia batte Treviso per 90-80 centrando la quarta vittoria in campionato. Per la Nutribullet si tratta della quinta sconfitta su altrettante partite. UnaHotels condotta da un favoloso Galloway da 29 punti e che registra una grande prestazione di Hervey da 22 punti. Per gli ospiti ottime prestazioni di Allen (24 punti), Harrison (21 punti) e Young (17 punti) che son stati gli ultimi a mollare.

Avvio di partita vivace ed elettrizzante con le due squadre che segnavano qualsiasi tiro, con Reggio che ha preso il vantaggio sul finire del primo quarto chiudendo sul +8. Secondo periodo in cui Reggio prova la prima fuga della partita, stanata da un grande Allen, che tiene in piedi Treviso tirando fuori canestri senza ritmo e allo scadere senza che l’attacco avesse costruito niente, consentendo ai suoi anche di accorciare e andare a riposo sul -3.

Nel secondo tempo Reggio conduce sempre con Young, nel terzo quarto, autore di molti punti a cronometro fermo e da oltre l’arco e Harrison, nell’ultimo periodo, che nelle battute finali con Treviso sopra la doppia cifra di svantaggio, é autore di tre azioni offensive consecutive in cui porta la sua squadra per l’ultima volta a contatto, prima dello stacco finale della UnaHotels, segnando in ogni modo. Jumper, penetrazione con fallo e tripla. Giocate che provano a tenere in scia la Nutribullet ma la UnaHotels grazie alle fiammate di Galloway e alle zampate di Hervey tiene botta e vince senza patemi.