Wta Eastbourne 2023: montepremi e prize money

Il montepremi ed il prize money del torneo WTA 500 di Eastbourne 2023, evento in programma dal 26 giugno al 1° luglio sull’erba britannica. Il circuito Wta resta in Inghilterra dopo i tornei di Nottingham e Birmingham e fa tappa nell’estremo sud. Tante le giocatrici di spicco ai nastri di partenza del torneo di Eastbourne, dove a guidare il seeding è Elena Rybakina, seguita da Jessica Pegula. Al via altre top 10 come Jabeur, Gauff e Sakkari, mentre non mancano neppure delle campionesse slam come Kvitova e Krejcikova. Non ci sono invece giocatrici azzurre nel main draw, mentre Jasmine Paolini disputa le qualificazioni. Il montepremi totale dell’evento che si svolgerà in Gran Bretagna è di €716.890, con la vincitrice che porterà a casa anche 470 punti preziosi per la classifica. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro e dei punti valevoli per la classifica WTA.

MONTEPREMI WTA 500 EASTBOURNE 2023

PRIMO TURNO – € 7.600 (1 punto)

SECONDO TURNO – € 10.520 (55 punti)

QUARTI DI FINALE – € 19.270 (100 punti)

SEMIFINALE – € 39.610 (185 punti)

FINALISTA – € 67.810 (305 punti)

VINCITRICE – € 109.860 (470 punti)