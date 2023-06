Tabellone WTA Eastbourne 2023: Rybakina e Garcia guidano il seeding, Giorgi vicina a Jabeur

È stato pubblicato ufficialmente il tabellone principale del WTA 500 di Eastbourne, classico evento sull’erba inglese di cui Elena Rybakina e Caroline Garcia saranno le prime due teste di serie. Tra le favorite anche Jessica Pegula, Maria Sakkari ed Ons Jabeur, quest’ultima in rotta di collisione con Camila Giorgi.

WTA 500 EASTBOURNE – TABELLONE PRINCIPALE

(1) Rybakina vs Qualificata

Keys vs Qualificata

Krejcikova vs Boulter

Bouzkova vs (8) Haddad Maia

(3) Pegula vs Zheng

Rogers vs Qualificata

Kasatkina vs Qualificata

Pera vs (6) Gauff

(7) Kvitova vs Ostapenko

Zhang vs Dart

Giorgi vs Potapova

Vondrousova vs (4) Jabeur

(5) Sakkari vs Kalinina

Pliskova vs Mertens

Cirstea vs Qualificata

Qualificata vs (2) Garcia