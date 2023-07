Sprint race F1 GP Austria 2023 replica in chiaro su TV8: canale, orario e come vederla

La sprint race del sabato del GP di Austria 2023 di F1 a Spielberg sarà visibile in replica in chiaro: ecco di seguito tutte le informazioni su canale, orario e come vederla in tv su TV8. Sale l’attesa perché arriva la sprint e quest’anno col format cambiato il sabato ora a sé stante rispetto al resto del weekend, dunque nessuna conseguenza sulla gara dell’indomani e lo spettacolo è certamente migliore. Dopo la Sprint Shootout della mattina, che determina la griglia di partenza del pomeriggio, in palio nella gara sprint da otto a un punto. Chi non dovesse riuscire a seguirla in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport F1 alle ore 16.30 potrà contare sulla replica di TV8, canale 8 del telecomando, per la precisione alle ore 19 di sabato 1 luglio (alle 17.30 invece la replica delle qualifiche del mattino). Sportface, inoltre, vi proporrà come al solito la diretta scritta.

Sabato 1 luglio

ore 12 Qualifiche Shootout per la Sprint Race su Sky Sport Uno e Sky Sport F1 (in replica in chiaro su TV8 alle ore 17.30)

ore 16.30 Sprint Race su Sky Sport Uno e Sky Sport F1 (in replica in chiaro su TV8 alle ore 19)