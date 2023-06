Wta Eastbourne 2023, Camila Giorgi regala spettacolo: batte Jabeur e vola ai quarti di finale

Camila Giorgi deluxe. La tennista italiana gioca una delle migliori partite del 2023 e vola ai quarti di finale del Wta di Eastbourne, ultimo torneo di preparazione in vista di Wimbledon. Camila sconfigge nettamente la tunisina Ons Jabeur, testa di serie numero quattro del seeding, con lo score finale di 6-3 6-2 dopo un’ora e dodici minuti di partita. Ai quarti di finale, domani, Camila se la vedrà contro la lettone Jelena Ostapenko.

PROGRAMMA E COPERTURA

TABELLONE

MONTEPREMI

PRIMO SET – Nei primi sei giochi il servizio non è un fattore, tutt’altro. Tant’è che arrivano addirittura sei break di fila con entrambe le giocatrici che non riescono a mettere in campo la prima di servizio con continuità e sono molto più brave e regolari in risposta piuttosto che al servizio. Sul 3-3 Camila cambia marcia, comincia a tirare vincenti da tutte le parti del campo e Jabeur vuole il braccio di ferro da fondo campo senza mettere in campo le sue qualità migliori ovvero le variazioni e le palle corte. Camila non perdona, mantiene i primi due turni di battuta, e chiude a tripla mandata il primo set con lo score di 6-3.

SECONDO SET – L’azzurra è padrona del campo: brekka ancora una volta Jabeur, si invola sul 2-0 vincendo il sesto game di fila e di fatto confermando la sua leadership in campo. Jabeur è alle corde, ciondola per il campo e non riesce a contrastare l’azzurra. La tunisina prova a rimanere attaccata alla partita, in qualche modo, ma ci riesce sino al 4-2. Poi Camila continua a giocare alla grande e non perdona: brekka per l’ennesima volta la sua avversaria e chiude i giochi con un netto e perentorio 6-3 6-2.