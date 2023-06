Europei Under 21: Gandelman regala i quarti all’Israele, eliminata la Repubblica Ceca

L’Israele la vince sul finale, termina 1-0 contro la Repubblica Ceca, la sfida valevole per l’ultimo incontro dei gironi degli Europei Under 21. Un match giocato su ritmi non eclatanti, con poche vere conclusioni verso la porta. Molta imprecisione e poca concretezza, nessuna delle due formazioni è riuscita a sbloccare il risultato nella prima frazione. All’8 minuto ci prova Turgeman ad entrare palla al piede in area e concludere, ma il suo tiro viene spazzato via la difesa avversaria. E’ poi Gandelman sul finale di primo tempo a provarci dal limite e mandare alto. Nella seconda frazione è prima Fila a tentare il tiro, poi la prima vera grande occasione per gli israeliani, ancora con Turgeman che, entra in area palla piede e a due passi dalla porta calcia di mancino, mandando sull’esterno della rete. La vittoria arriva grazie alla rete messa a segno all’82esimo da Gandelman: bel cross in area da parte di Gloukh che pennella per il difensore numero 6 che di testa insacca in rete. E’ così che l’Israele conquista il passaggio ai quarti di finale della competizione, insieme all’Inghilterra, prima nel girone. Eliminate Repubblica Ceca e Germania.