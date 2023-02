Wta Dubai 2023: Swiatek piega Gauff, in finale sfiderà una scatenata Krejcikova

La finale del Wta di Dubai 2023, il primo 1000 della stagione, sarà Swiatek-Krejcikova. Tutto facile per la tennista polacca, che ha allungato la sua striscia di vittorie aperta la scorsa settimana a Doha, con la conquista del titolo e appena cinque giochi lasciati per strada. Dopo i comodi successi contro Fernandez e Samsonova (per un totale di tre game persi), contro Coco Gauff sono arrivate le prime difficoltà. La numero uno al mondo è comunque riuscita a uscirne indenne, imponendosi per 6-4 6-2 in un’ora e mezza.

TABELLONE

PROGRAMMA E COPERTURA TV

MONTEPREMI

Nell’atto conclusivo del torneo se la vedrà contro una Barbora Krejcikova a dir poco on fire. I quattro match point annullati al secondo turno a Kasatkina hanno rappresentato le cosiddette sliding doors per la ceca, che ha poi battuto anche Kvitova e Sabalenka (infliggendole la prima sconfitta stagionale). In semifinale ha ottenuto un altro scalpo importante, piegando in tre set la numero 3 del mondo Jessica Pegula. 6-1 5-7 6-0 il punteggio di un match a senso unico (ad eccezione del secondo set) in cui la campionessa del Roland Garros 2020 ha sfoggiato tutto il suo repertorio. In finale partirà ovviamente favorita Swiatek, ma non va dimenticato che Krejcikova è stata l’unica tennista capace di sconfiggere Swiatek in una finale nel 2022 (su nove disputate). La polacca è comunque avanti 2-1 nei precedenti.