Tabellone Wta Dubai 2023: torna in campo Sabalenka, Paolini e Trevisan al via

Il tabellone principale del torneo WTA 1000 di Dubai 2023, in programma negli Emirati Arabi dal 19 al 25 febbraio. Iga Swiatek è la prima testa di serie di uno dei tornei con il campo partecipanti più importanti della stagione. C’è attesa per il ritorno in campo di Aryna Sabalenka a poche settimane di distanza dal suo primo trionfo slam agli Australian Open. Martina Trevisan non ha pescato bene e dovrà vedersela contro Petra Kvitova. Jasmine Paolini ha superato le qualificazioni e attende di conoscere la sua avversaria.

TABELLONE WTA DUBAI 2023

PRIMO TURNO

(1) Swiatek bye

Fernandez vs (Q)

Q. Zheng vs S. Zhang

Badosa vs (14) Samsonova

(10) Kudermetova vs Kalinina

Cornet vs (Q)

Pliskova vs Vondrousova

(6) Sakkari bye

(4) Garcia bye

Keys vss (Q)

Anisimova vs (WC) Zvonareva

(WC) Pavlyuchenkova vs (15) Azarenka

(9) Rybakina vs Andreescu

(WC) Kenin vs Bouzkova

Sasnovich vs (Q)

(5) Gauff bye

(8) Bencic bye

(WC) Oz vs (WC) Kostyuk

Muchova vs Pera

Cirstea vs (11) Haddad Maia

(16) Alexandrova vs Rogers

(Q) vs (Q)

Kanepi vs (Q)

(3) Pegula bye

(7) Kasatkina bye

Begu vs Krejcikova

Martic vs Putintseva

Trevisan vs (12) Kvitova

(13) Ostapenko vs (Q)

(WC) L. Fruhvirtova vs Collins

Teichmann vs Potapova

(2) Sabalenka bye