F1 test Bahrain, Leclerc: “Effettuate diverse prove sul set-up, buoni riscontri anche se è presto”

Il pilota della Ferrari, Charles Leclerc, ha commentato le prestazioni della sua monoposto, in seguito al secondo di giorno di test in Bahrain. Queste le sue parole: “Abbiamo effettuato diverse prove oggi, focalizzandoci sul set-up e portando a casa un bel po’ di lavoro, anche se è presto per dare qualsiasi giudizio. È stato buono poter completare ancora parecchi giri e continueremo a spingere nell’analisi dei dati in vista dell’ultima giornata di test che ci attende domani”.