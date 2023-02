Ucraina, Shevchenko elogia lo Shakhtar Donetsk: “Grande dimostrazione nonostante la guerra”

L’ex attaccante del Milan, Andriy Shevchenko, ha elogiato lo Shakthar Donetsk, per la splendida qualificazione agli ottavi di Europa League. Queste le sue parole: “Noi ucraini stiamo reagendo come popolo in un modo incredibile. Ieri ha centrato una grande vittoria, noi ucraini stiamo reagendo come popolo in un modo incredibile! È stata una grande dimostrazione, nonostante la guerra, l’invasione della Russia e di tutti i problemi che ne conseguono. La vita va avanti, lo stesso vale per il calcio. Per le nostre squadre non è facile vincere e continuare a essere competitive, eppure ci stanno riuscendo lo stesso”.