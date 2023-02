Wta Doha 2023: programma, orari e ordine di gioco lunedì 13 febbraio con Trevisan

Ecco il programma, gli orari e l’ordine di gioco di lunedì 13 febbraio per il Wta 500 di Doha, Qatar. Parte il tabellone principale con tre incontri previsti sul campo principale, il primo dei quali vedrà protagonista la nostra Martina Trevisan. Non un impegno semplice per l’azzurra, che se la dovrà vedere contro la ceca Muchova, giocatrice certamente più a suo agio su questi campi rispetto alla nostra. Intrigante la sfida tra Krejcikova e Kudermetova, mentre a chiudere la giornata avremo Viktoria Azarenka contro la wild card Oz. Di seguito l’ordine di gioco completo.

TABELLONE

MONTEPREMI

COPERTURA TV

CENTER COURT

Ore 13:30 – Trevisan vs Muchova

a seguire – Krejcikova vs (8) Kudermetova

a seguire – Oz vs Azarenka