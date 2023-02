Atp Cordoba 2023: programma, date, orari, copertura tv e streaming

Il programma, le date, gli orari, la copertura tv e streaming del torneo Atp 250 di Cordoba 2023, in programma dal 6 al 12 febbraio. L’unico azzurro presente nel main draw è Marco Cecchinato mentre nel tabellone di qualificazione c’è l’imbarazzo della scelta. Le teste di serie principali in Argentina saranno invece i padroni di casa Diego Schwartzman e Francisco Cerundolo, insieme allo spagnolo Albert Ramos-Vinolas. La copertura televisiva è affidata a Supertennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Live streaming invece disponibile sul sito ufficiale dell’emittente e tramite la piattaforma Supertennix (gratis per i tesserati Fit). In alternativa Sportface.it seguirà il torneo con aggiornamenti in tempo reale, news ed approfondimenti nel corso della settimana.

PROGRAMMA ATP CORDOBA

SUPERTENNIS

Lunedì 6 febbraio: LIVE alle ore 22:30 e 00:30 (primo turno)

Martedì 7 febbraio: LIVE alle ore 22:30 e 00:30 (primo turno)

Mercoledì 8 febbraio: LIVE alle ore 22:30 e 00:30 (secondo turno)

Giovedì 9 febbraio: LIVE alle ore 22:30 e 00:30 (secondo turno)

Venerdì 10 febbraio: LIVE alle ore 22:30 e 00:30 (quarti di finale)

Sabato 11 febbraio: LIVE alle ore 19:00 e differita alle 06:00 (semifinali)

Domenica 12 febbraio: LIVE alle ore 23:00 (finale)