Wta Cincinnati, analisi tabellone femminile: Sabalenka cerca il riscatto, Gauff e Pegula per stupire

Prosegue l’estate nordamericana e da Toronto ci si sposta a Cincinnati per quella che potrebbe anche essere una delle ultime edizioni in Ohio per il tradizionale torneo combined. La città di Charlotte ha infatti approvato nei mesi scorsi un progetto per la costruzione di un complesso tennistico che – almeno nelle intenzioni – vorrebbe candidarsi ad ospitare l’evento. Ma senza guardare troppo in prospettiva, l’attualità ci riporta a Cincy e a un tabellone femminile che vede tutte le top-10 al via, compresa Ons Jabeur che era stata l’unica a saltare il torneo canadese questa settimana.

Prima testa di serie del tabellone è ovviamente Iga Swiatek che su questi campi non ha mai brillato in passato. Miglior risultato è il terzo turno raggiunto dodici mesi fa quando venne sconfitta in due set da Madison Keys. Il sorteggio ci ha regalato quantomeno un esito diverso rispetto a Toronto, dato che in quest’occasione è Elena Rybakina ad essere finita dalla parte della polacca come quarta giocatrice del seeding. Per Iga il percorso fino all’eventuale semifinale non dovrebbe essere troppo complicato, anche se già al secondo round potrebbe esserci un rematch della bella sfida andata in scena contro Danielle Collins poche ore fa. Un eventuale quarto contro Vondrousova o Garcia potrebbe essere interessante, soprattutto considerando che la francese qui è detentrice del titolo, ma quanto fatto vedere in questi ultimi mesi dalla transalpina non lascia ben sperare per le sue possibilità di difesa.

Troviamo in questa zona anche Elisabetta Cocciaretto, entrata in tabellone davvero all’ultimo secondo. Basti pensare che inizialmente era stasta sorteggiata come prima giocatrice delle qualifiazioni, poi è scalato uno Special Exempt e la nostra potrà fare il suo esordio direttamente contro Sloane Stephens in un match certamente impegnativo ma contro una giocatrice non esattamente costante nelle prestazioni e nei risultati. Un possibile secondo turno per la marchigiana proprio contro la già citata Garcia. Nella parte alta troviamo anche una Coco Gauff che punta al primo buon risultato in questo torne o dato che finora in carriera ha vinto solo una partita in Ohio. In un possibile ottavo attenzione però a Liudmila Samsonova, che in Quebec sta mettendo in atto prestazioni di alto livello e quando è in palla la sua potenza poche riescono ad arginarla.

Dall’altro lato del draw troviamo – come ormai da tradizione quest’anno – Aryna Sabalenka, reduce da una precoce eliminazione in ottavi di finale a Toronto. In Ohio la bielorussa non si trova male, con due semifinali in palmares e quest’anno proverà anche a far meglio. Dopo un bye e successivamente Magda Linette o una qualificata, potrebbe esserci lo scontro con Kasatkina, che l’ha battuta già due volte in carriera. La russa deve prima stare attenta alla wild card Stearns – giocatrice in crescita costante – e al seocndo round ci sarebbe poi la vincente di uno degli incontri più affascinanti tra quelli sorteggiati, ovvero Elina Svitolina contro Caroline Wozniacki. La danese al primo torneo dopo anni di assenza ha già dimostrato di avere assolutamente già il livello per potere competere in questi tornei e proverà a dare filo da torcere all’altra “mamma”.

Sabalenka nei quarti potrebbe trovare Jabeur in quella che sarebbe la rivincita della splendida semifinale di Wimbledon vinta dalla tunisina in rimonta, mentre Jessica Pegula proverà ad uscire dal terzo quarto di tabellone e conquistare per la prima volta in carriera una semifinale nel torneo di casa dove finora si è fermata due volte ai quarti.