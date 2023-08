Mondiali femminili 2023, l’Australia batte la Francia dopo una sequenza infinita di rigori: è in semifinale

Al Suncorp Stadium di Brisbane l’Australia fa esplodere il pubblico di casa, batte ai rigori la Francia e vola in semifinale ai Mondiali di calcio femminile. Una partita molto equilibrata tra le due squadre, di fatto terminata alla pari sotto ogni voce statistica compresa quella dei gol, ovvero nessuno. Il match non si è sbloccato nei 90 minuti più recupero e non sono bastati neanche i 30′ di supplementari per decretare una vincitrice. La mossa nel finale la prova Herve Renard, che in vista dei rigori sostituisce l’estremo difensore della Juventus Peyraud-Magnin con il prossimo portiere del Sassuolo, ovvero Solene Durand.

RISULTATI E CLASSIFICHE

TABELLONE SEMIFINALI

La sequenza che ne esce fuori è infinita: la prima chance di vittoria ce l’ha l’Australia con l’ultimo rigore dopo il palo colpito dalla francese Perisset. E dal dischetto si presenta l’altro estremo difensore Arnold, che spiazza la sua collega ma colpisce il palo. Si va ad oltranza, vengono segnati i successivi sei rigori (tre per parte), poi sbaglia Dali ma la imita anche Hunt. La Francia regala un’altra, ennesima possibilità all’Australia dopo il palo di Becho e questa volta Vine riesce a regalare il successo alle sue. Pubblico in visibilio, la squadra padrona di casa è in semifinale dove attende la vincente di Inghilterra-Colombia.