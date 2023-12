Wta Brisbane 2024: montepremi e prize money

Il montepremi ed il prize money del torneo WTA 500 di Brisbane 2024, evento in programma da domenica 31 dicembre a domenica 7 gennaio sui campi in cemento outdoor della città australiana. Le prime due forze del seeding sono le due finaliste dello scorso Australian Open, vale a dire la bielorussa Aryna Sabalenka e la kazaka Elena Rybakina. Ben tre le giocatrici italiane ai nastri di partenza: Martina Trevisan, Camila Giorgi e Lucia Bronzetti. Grande curiosità anche per il ritorno di Naomi Osaka, pronta al rientro nel circuito dopo la maternità. Il prize money complessivo ammonta a 1.568.383 euro. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro e dei punti valevoli per la classifica ATP.

COPERTURA TV

MONTEPREMI WTA 500 BRISBANE 2024

PRIMO TURNO – € 11.013 (1 punto)

SECONDO TURNO – € 12.638 (32 punti)

TERZO TURNO – € 18.415 (60 punti)

QUARTI DI FINALE – € 34.303 (100 punti)

SEMIFINALE – € 71.316 (195 punti)

FINALISTA – € 121.869 (325 punti)

VINCITRICE – € 198.600 (500 punti)