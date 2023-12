Atp Hong Kong 2024: montepremi e prize money con Musetti

Il montepremi ed il prize money del torneo Atp 250 di Hong Kong 2024, evento in programma dall’1 al 7 gennaio sul cemento outdoor. Il primo favorito del seeding è il russo Andrey Rublev, seguito dal connazionale Karen Khachanov e dallo statunitense Frances Tiafoe. L’unico tennista azzurro ai nastri di partenza è Lorenzo Musetti, accreditato della sesta testa di serie. Il montepremi totale del torneo è di €659.190, con il vincitore che si aggiudicherà anche 250 punti molto utili per il ranking. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro e dei punti valevoli per la classifica ATP.

COPERTURA TV

MONTEPREMI ATP 250 HONG KONG 2024*

*Il montepremi ufficiale non è stato ancora reso noto. Di seguito il montepremi dell’anno scorso del torneo di Pune, che a partire dal 2024 quello di Hong Kong sostituisce.

PRIMO TURNO – € 6.483 (0 punti)

SECONDO TURNO – € 10.606 (25 punti)

QUARTI DI FINALE – € 18.265 (50 punti)

SEMIFINALE – € 31.522 (100 punti)

FINALISTA – € 53.619 (165 punti)

VINCITORE – € 91.920 (250 punti)