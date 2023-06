WTA Birmingham 2023, Paolini cede in rimonta contro Linette

Magda Linette conquista l’accesso al secondo turno nel WTA 250 di Birmingham, sconfiggendo Jasmine Paolini per 3-6 7-5 6-4 in 2 ore e 26 minuti. Partita ben interpretata dalla nostra portacolori, a cui è però mancato del cinismo a partire dalla seconda metà della seconda frazione. Tante, infatti, le chance da lei non sfruttate, solo 4 delle 11 palle break avute a disposizione in totale. La polacca, agli ottavi di finale, se la vedrà con una tra Katie Boulter e Lin Zhu.

LA PARTITA – Il match inizia con tre turni di servizio persi su tre, poi è Jasmine la prima a mantenere il proprio turno di battuta, salendo sul 3-1. L’azzurra ha anche due palle break sul 4-2 che le permetterebbero di andare sopra di due break, ma Linette le annulla entrambe. Non riesce, però, la polacca a salvarsi nel turno di battuta successivo, cedendo al primo set point: la frazione se la aggiudica Paolini con il punteggio di 6-3. La partita sembra poter terminare tra le grinfie dell’azzurra in quel momento, considerando anche che la numero 20 del mondo non sembra al meglio della propria condizione e chiede persino un medical timeout. La situazione, però, con il passare del tempo inizia sempre più a favorire la polacca: la tennista toscana ha più di una chance fino alla fine dell’incontro, ma non è mai capace di sfruttare i piccoli passaggi a vuoto della sua rivale per involarsi verso il successo in maniera definitiva. Linette conquista un break nell’undicesimo game del secondo set, da lei vinto per 7-5, poi allunga nel terzo e si dimostra ben più cinica di Paolini nei momenti chiave. Avanti 5-3 nella terza frazione, la numero 42 del ranking si salva annullando due match point, ma non riesce a fare altrimenti in risposta: 3-6 7-5 6-4, Linette è al secondo turno.