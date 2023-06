LIVE – Paolini-Linette, primo turno Wta Birmingham 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Paolini-Linette, incontro valevole per il primo turno del torneo WTA 250 di Birmingham 2023 (erba). Per la toscana si tratta dell’esordio stagionale sui prati. La polacca, invece, la settimana scorsa ha giocato a Nottingham, dove si è fermata agli ottavi di finale. Sarà lei a partire favorita secondo le quote dei bookmakers. Tra le due sarà il primo scontro diretto a qualsiasi livello. Paolini punta a guadagnarsi il secondo turno contro una tra la britannica Katie Boulter, recentissima vincitrice proprio in quel di Nottingham, oppure la cinese Lin Zhu. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, con Paolini e Linette pianificate come secondo incontro della giornata sull’Ann Jones Centre Court con inizio fissato non prima delle ore 12.30 italiane (le 11.30 locali).

PAOLINI-LINETTE (primo turno WTA 250 Birmingham 2023)