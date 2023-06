ATP Halle 2023, programma e orari martedì 20 giugno con Sinner e Sonego

È stato ufficialmente pubblicato il programma dell’ATP 500 di Halle per quel che concerne martedì 20 giugno, giornata dedicata agli incontri di primo turno. Spiccano i match d’esordio di Jannik Sinner, opposto a Richard Gasquet, e di Lorenzo Sonego, che affronterà Aslan Karastev. Tanti i match di interesse, uno su tutti quello che metterà di fronte il beniamino di casa Alexander Zverev e Dominic Thiem.

ATP 500 HALLE – IL PROGRAMMA DI MARTEDI’ 20 GIUGNO

Owl Arena

A partire dalle 12:00 – Gasquet vs (4) Sinner

A seguire – (3) Rublev vs Wu

A seguire – (9) Zverev vs Thiem

Non prima delle 17:30 – Eubanks vs (6) Hurkacz

Tennispoint Court

A partire dalle 12:00 – Altmaier vs (8) Bautista Agut

A seguire – Wessels vs Hanfmann

A seguire – Griekspoor vs Carballes Baena

A seguire – (7) Coric vs Bublik

Court 2

A partire dalle 12:00 – Sonego vs Karatsev