Wta Auckland 2023: programma, orari e ordine di gioco lunedì 2 gennaio con Venus Williams

Ecco il programma, gli orari e l’ordine di gioco di lunedì 2 gennaio per il Wta 250 di Auckland 2023. Spicca il ritorno in campo di Venus Williams, che tornerà a giocare un match ufficiale dallo US Open. La sua avversaria sarà la connazionale Volynets, proveniente dalle qualificazioni. In campo anche le teste di serie tre e quattro, ovvero la canadese Fernandez e la statunitense Pera. Di seguito l’ordine di gioco completo.

STADIUM

Dalle ore 03:00 – Zhu vs (6) Brengle

A seguire – (WC) B. Fruhvirtova vs (3) Fernandez

A seguire – (Q) Volynets vs (WC) V. Williams

A seguire – (4) Pera vs (Q) Kuzmova

GRANDSTAND

Dalle ore 03:00 – (8) Marino vs Galfi

A seguire – (Q) Bonaventure vs McNally

A seguire – Grabher vs Martincova