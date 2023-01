Tennis, Sabalenka:” Bandirci da Wimbledon non è servito, la guerra purtroppo continua”

Aryna Sabalenka è tornata a parlare dell’esclusione dei tennisti russi e bielorussi da Wimbledon, ribadendo la sua posizione su tale scelta: “Non è cambiato nulla, purtroppo la guerra continua. Se potessimo fare qualcosa non resteremmo immobili, ma non abbiamo alcun potere. Personalmente sono delusa dal fatto che lo sport sia coinvolto nella politica. Noi non siamo politici ma semplici sportivi“. La tennista bielorussa ha poi aggiunto al quotidiano Melbourne Age: “Mi auguro di poter tornare a giocare a Wimbledon 2023, per la gente e l’atmosfera che si respira“.