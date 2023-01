Qualificazioni Atp Pune 2023: Cobolli centra il tabellone principale, out al turno decisivo Bellucci

Flavio Cobolli supera le qualificazioni dell’Atp 250 di Pune 2023 e raggiunge Marco Cecchinato nel main draw del torneo indiano. Ottimo avvio di stagione per il romano, che dopo la comoda vittoria all’esordio contro una wild card locale si è ripetuto al turno decisivo contro il ceco Kolar. Flavio si è imposto con un doppio 6-4 in un’ora e mezza di gioco, rispettando il pronostico della vigilia e qualificandosi per il tabellone principale. Si tratta del quinto main draw Atp della sua giovane carriera (il primo lontano dall’Italia).

Niente da fare invece per Mattia Bellucci, il cui esordio a livello Atp dovrà attendere. L’azzurro, accreditato della terza testa di serie, si è arreso con il punteggio di 6-3 7-5 al beniamino di casa Ramkumar Ramanathan, che ha fatto valere la sua esperienza. Gli altri due qualificati sono Marterer ed Elias Ymer.