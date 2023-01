Wta Auckland 2023, pioggia protagonista: interrotte Masarova-Stephens e Wang-Muchova

La pioggia è la vera protagonista ad Auckland, Nuova Zelanda. In questo martedì di primo turno del torneo Wta sono state diverse le partite interrotte per maltempo e tante altre rinviate a domani. L’ultimo scroscio serale ha interrotto i match tra Masarova e Stephens con la spagnola avanti per 2-1 nel primo set, mentre la ceca Muchova era in vantaggio per 5-3 sulla cinese Wang.

IL TABELLONE AGGIORNATO

In precedenza, oltre alla sconfitta di Elisabetta Cocciaretto contro Blinkova, era arrivata la vittoria della testa di serie numero uno, Coco Gauff, che ha battuto agevolmente la tedesca Maria con lo score finale di 6-4 6-1. Semaforo verde anche per Emma Raducanu brava a rimontare un set di svantaggio alla giovane di belle speranze Fruhvirtova, 4-6 6-4 6-2 il punteggio finale. Ok Kuzmova, 6-4 6-4 a Bernarda Pera.