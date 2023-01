Cremonese-Juventus, Allegri: “Pogba può tornare in 15-20 giorni. Inchiesta? Club ha già parlato”

“Se Pogba continua così, e tutto va liscio, nel giro di 15-20 giorni potrà essere a disposizione. Chiesa sta meglio ed è pronto per fare un segmento di gara”. Così Massimiliano Allegri apre la vigilia di Cremonese-Juventus, primo impegno ufficiale nel 2023 dei bianconeri. “Di Maria e Paredes era giusto che si godessero questo successo mondiale, che non capita tutti gli anni – aggiunge -. In Argentina hanno seguito un programma di lavoro di una settimana. Szczesny è da valutare oggi. Domani ripartiamo dopo 52 giorni di stop, tra l’altro con una partita complicata perché la Cremonese nelle ultime due partite in casa non ha subito goal”.

E su Vlahovic: “Ci sono tante partite davanti, giocarle in cinque mesi significa una partita ogni quattro giorni. C’è bisogno di tutti, sia fisicamente che mentalmente. Spero nel giro di 20 giorni di avere tutti a disposizione“. Da valutare il futuro di Rabiot, ma Allegri di mercato non vuole parlare: “Non ha senso farlo ora, abbiamo altro a cui pensare”. Secco no comment anche sull’inchiesta Prisma: “Un argomento su cui la società si è già espressa con un comunicato. Non ho altro da aggiungere”.