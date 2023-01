Wta Auckland, Cocciaretto sconfitta in tre set: passa Blinkova

Non basta il cuore ad Elisabetta Cocciaretto che al Wta 250 di Auckland, in Nuova Zelanda, viene eliminata all’esordio. Al primo turno si è imposta Anna Blinkova per 6-4 4-6 7-5, dopo quasi due ore e mezza di gioco. Nel primo precedenti tra le due, l’avvio sorride decisamente alla russa, numero 73 al mondo, che apre la contesa con il break. Nel quarto game la 21enne di Fermo ha tre occasioni per pareggiare il conto, ma Blinkova riesce a salvarsi. Nel secondo set è Cocciaretto a strappare il servizio al quarto game, riuscendo a difendere il break fino al 4-1. Blinkova, alla terza chance, non perdona e sale sul 4-4 ma nel decimo gioco l’azzurra toglie di nuovo la battuta alla rivale. Nel set decisivo Cocciaretto ha recuperato dall’1-3 al 4-3, ma ha perso a zero la battuta sul 5-5. Un assist che la 24enne russa non si fa sfuggire per archiviare la contesa che elimina l’unica azzurra del tabellone.