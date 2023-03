Wta 1000 Miami 2023: il montepremi e il prize money

Il montepremi e il prize money del Wta 1000 di Miami 2023, prestigioso evento a stelle e strisce in programma sul cemento outdoor californiano. Anche in Florida le principali giocatrici del circuito dovrebbero essere al via, salvo forfait dell’ultimissima ora. Quindi Iga Swiatek ed Aryna Sabalenka pronte a prendersi le prime due teste di serie del tabellone. Con loro, ovviamente quell’Elena Rybakina che sta stupendo tutti negli utlimi mesi. Senza dimenticare le due giocatrici di casa Jessica Pegula e Coco Gauff, sempre a caccia di un buon risultato in casa. Le azzurre si presentano in quattro, dato che Camila Giorgi ha dato forfait negli ultimi giorni. Martina Trevisan dovrà cercare di dare continuità al buon torneo giocato in California, mentre Lucia Bronzetti, Elisabetta Cocciaretto e Jasmine Paolini sono chiamate ad un riscatto. In particolar modo Bronzetti qui difende i tanti punti conquistati la passata stagione. Il prize money totale dell’evento di Indian Wells al femminile corrisponde a 7 milioni e 998mila 430 euro totali, dei quali 1 milione e 190mila 454euro andranno a beneficio di colei che infine alzerà il trofeo, con 1000 punti annessi a impreziosire la cifra stabilita.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE PRINCIPALE

MONTEPREMI WTA 1000 MIAMI 2023

PRIMO TURNO – € 17.599 (10 punti)

SECONDO TURNO – € 29.129 (35 punti)

TERZO TURNO – € 52.599 (65 punti)

OTTAVI DI FINALE – € 91.442 (120 punti)

QUARTI DI FINALE – € 173.977 (215 punti)

SEMIFINALI – € 332.585 (390 punti)

FINALISTA – € 624.700 (650 punti)

VINCITRICE – € 1.190.454 (1000 punti)