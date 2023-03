Biglietti Fiorentina-Lech Poznan: quando escono, prezzi e come acquistarli

Tutte le informazioni sui biglietti di Fiorentina-Lech Poznan, ecco quando escono, quali sono i prezzi e come acquistarli. Si tratta del ritorno dei quarti di finale di Conference League 2022/2023 e la partita si disputerà alle ore 21 di giovedì 20 aprile. In palio c’è tantissimo per i viola, le semifinali della terza competizione europea per club che i toscani vogliono provare a vincere. La società gigliata farà sapere a breve, non appena l’Uefa definirà in modo ufficiale la programmazione completa, come acquistare i tagliandi per la seconda sfida del doppio confronto contro i polacchi, nonché con quali modalità sarà effettuata la vendita e quali sono i prezzi per i vari settori al Franchi. Vi consigliamo dunque di tenere sott’occhio questo articolo e anche il sito ufficiale della società viola, che a brevissimo comunicherà come acquistare i biglietti della partita e quando escono.

INFORMAZIONI ANDATA

INFORMAZIONI RITORNO

IN AGGIORNAMENTO