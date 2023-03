Wta 1000 Miami 2023: programma, date, orari e copertura tv

Il programma, le date, gli orari e la copertura tv del torneo Wta di Miami 2023, in programma da martedì 21 marzo a sabato 1 aprile. Dopo due giorni dedicati al tabellone di qualificazione, previsti per domenica 19 e lunedì 20, sarà il turno dei primi incontri del main draw a 98 giocatrici. Le teste di serie entreranno in gioco invece a partire da giovedì per quasi due settimane di puro spettacolo in quel di Miami Gardens, dove sorge l’Hard Rock Stadium che farà come da qualche anno a questa parte da campo principale. Iga Swiatek proverà a difendere il titolo conquistato in Florida la scorsa stagione e sarà ovviamente la prima favorita del seeding, seguita da tutte le altre big. Presenti cinque azzurre: Trevisan, Cocciaretto, Giorgi, Paolini e Bronzetti.

La copertura televisiva dell’evento sarà affidata a SuperTennnis (canale 64 del digitale terrestre nonchè 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una live streaming. Questa sarà fruibile anche tramite la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale o gratis se tesserati Fit). In alternativa, Sportface.it garantirà ai propri lettori dirette testuali, aggiornamenti in tempo reale ed approfondimenti al termine del match per tutta la durata del prestigioso torneo statunitense. Di seguito il programma completo dell’evento.

MONTEPREMI E PRIZE MONEY

TABELLONE PRINCIPALE

PROGRAMMA WTA 1000 MIAMI 2023

Martedì 21 marzo: Primo turno LIVE dalle 16:00

Mercoledì 22 marzo: Primo turno LIVE dalle 16:00

Giovedì 23 marzo: Secondo turno LIVE dalle 16:00

Venerdì 24 marzo: Secondo turno LIVE dalle 16:00

Sabato 25 marzo: Terzo turno LIVE dalle 16:00

Domenica 26 marzo: Terzo turno LIVE dalle 17:00

Lunedì 27 marzo: Ottavi di finale LIVE dalle 17:00

Martedì 28 marzo: Quarti di finale LIVE dalle 17:00

Mercoledì 29 marzo: Quarti di finale LIVE dalle 19:00



Giovedì 30 marzo: Semifinali LIVE dalle 19:00

Sabato 01 aprile: Finale LIVE dalle 19:00