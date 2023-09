Wta 1000 Guadalajara 2023, programma e ordine di gioco lunedì 18 settembre con Giorgi e Paolini-Trevisan

Il programma e l’ordine di gioco di lunedì 18 settembre per il torneo Wta 1000 di Guadalajara 2023. Sul cemento messicano Camila Giorgi fa il suo esordio contro l’egiziana Sherif, ma il torneo va avanti veloce: iniziano, infatti, già gli incontri di secondo turno e tra questi scenderanno in campo Martina Trevisan e Jasmine Paolini in un derby tutto azzurro per conquistare l’accesso al terzo round.

L’ordine di gioco di lunedì 18 settembre (orari italiani)

ESTADIO AKRON DE TENIS

Ore 19:00 – Montgomery vs (10) Azarenka

a seguire – (16) Pliskova vs Baptiste

Non prima delle 23:00 – (7) Kudermetova vs Bouchard

Non prima delle 02:00 – (9) Haddad Maia vs Collins

a seguire – (5) Bencic vs Townsend

GRANDSTAND CALIENTE

Ore 19:00 – (14) Sherif vs Giorgi

a seguire – Trevisan vs (15) Paolini

a seguire – Arango vs (11) Potapova

a seguire – Kenin vs Zhao

COURT 1

Ore 19:00 – Dolehide vs Stearns

a seguire – Navarro vs Mateas

COURT 2

Ore 19:00 – Osorio vs Frech

COURT 3

Ore 19:00 – Hunter vs Shymanovich

a seguire – Kostyuk vs Fung