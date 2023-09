Ranking Wta aggiornato a lunedì 18 settembre: Krejcikova torna in top-10, guadagna posizioni Errani

Ecco il ranking Wta aggiornato a lunedì 18 settembre 2023 al termine della settimana che ha visto andare in scena i torneo di San Diego e Osaka. Poche le top-10 impegnate, di conseguenza non ci sono da segnalare molti cambiamenti tra le posizioni di alta classifica. Torna ad essere numero quattro del mondo Jessica Pegula, che sopravanza di un posto Elena Rybakina. E torna in top-10 Barbora Krejcikova dopo il successo in California: la tennista ceca guadagna tre posizione ed è la n°10, con Caroline Garcia che invece saluta la top-10. Tra le italiane si segnala il buon balzo in avanti di Sara Errani, che grazie alla finale raggiunta a Bucharest torna ad avvicinare la top-100, mentre si allontana Lucrezia Stefanini che perde ben 18 posizioni.

Ranking Wta aggiornato a lunedì 18 settembre

Aryna Sabalenka (Blr) 9266 (–) Iga Swiatek (Pol) 8195 (–) Coco Gauff (Usa) 6165 (–) Jessica Pegula (Usa) 5755 (+1) Elena Rybakina (Kaz) 5665 (-1) Marketa Vondrousova (Cze) 3830 (–) Ons Jabeur (Tun) 3771 (–) Karolina Muchova (Cze) 3765 (–) Maria Sakkari (Gre) 3560 (–) Barbora Krejcikova (Cze) 3220 (+3)

32. Elisabetta Cocciaretto 1390 (-1)

35. Jasmine Paolini 1330 (-2)

54. Martina Trevisan 1037 (-1)

56. Camila Giorgi 983 (–)

60. Lucia Bronzetti 950 (–)

104. Sara Errani 663 (+11)

118. Lucrezia Stefanini 611 (-18)