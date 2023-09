Milan-Newcastle, Pioli in conferenza stampa: canale, orario e streaming

Alle 14:00 di lunedì 18 settembre Stefano Pioli parlerà in conferenza stampa alla vigilia dell’esordio in Champions League contro il Newcastle. Dopo l’allenamento di rifinitura al mattino, il tecnico rossonero affronterà i temi della vigilia. Su tutti il post derby, dopo la pesantissima sconfitta incassata con i cugini dell’Inter per 5-1 lo scorso sabato. Ma dove sarà trasmessa la conferenza? L’evento sarà trasmesso sui canali ufficiali del club. In alternativa, Sportface.it vi proporrà aggiornamenti in tempo reale nel corso della conferenza stampa.

SEGUI IL LIVE DELLA CONFERENZA