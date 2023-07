Wimbledon, Sinner-Cerundolo si gioca sotto il tetto del Centrale: ecco il perché

Per quale motivo il match tra Jannik Sinner e Juan Manuel Cerundolo, valido per il primo turno del torneo di Wimbledon 2023, si gioca sotto il tetto del Centrale? Questa la domanda che si pongono appassionati e curiosi che stanno per assistere alla sfida che vede impegnato l’azzurro. Andiamo di seguito a scoprire il perché.

Non è prevista pioggia a Londra stasera, tuttavia il match terminerà quando il sole sarà già tramontato, pertanto sarà necessaria l’illuminazione artificiale. Al fine di evitare interruzioni che comporterebbero un ritardo nella fine dell’incontro, o addirittura lo slittamento a domani, gli organizzatori si sono dunque cautelati chiudendo il tetto. Sinner e Cerundolo giocheranno dunque con il tetto chiuso così che il match possa iniziare e finire nelle stesse condizioni di gioco, senza stop inutili.