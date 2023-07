Manchester City, l’Arabia Saudita tenta Bernardo Silva: offerta con ingaggio monstre

Il Manchester City deve stare attento dagli assalti dai club dell’Arabia Saudita che vorrebbero portare in terra araba anche Bernando Silva. Il fantasista dei Citizens, infatti, sarebbe finito nel mirino di uno dei club dell’Arabia per continuare la faraonica campagna acquisti del mondo orientale. Il Manchester City, al momento, sarebbe in attesa: l’offerta sarebbe faraonica, tre volte maggiore rispetto a quello che il portoghese percepirebbe attualmente in Inghilterra.

Secondo il Daily Star, Bernardo Silva sarebbe tentato dalla faraonica offerta araba che metterebbe sul piatto cifre roboanti anche per lo sceicco del Manchester City. Il portoghese sarebbe in attesa di capire la volontà del club inglese, ma attenzione anche a PSG e ad Barcellona che cercherebbero di entrare in gioco nel momento in cui Bernardo dovesse aprire alla cessione.