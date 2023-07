Wimbledon 2023, risultati oggi sabato 15 luglio: tutte le partite in programma

I risultati del torneo di Wimbledon 2023 e tutte le partite in programma per quanto riguarda la giornata di sabato 15 luglio. E’ il giorno della finale femminile, in cui sia Ons Jabeur che Marketa Vondrousova si contendono il primo titolo Slam delle rispettive carriere. Per la tunisina si tratta del terzo ultimo atto della carriera a livello Major, il secondo di fila ottenuto sul verde di Church Road. Di fronte a lei la mancina ceca, numero 42 del ranking mondiale. Sportface garantirà aggiornamenti in tempo reale a partire dalle ore 15:00

PROGRAMMA E COPERTURA

TABELLONE MASCHILE

TABELLONE FEMMINILE

MONTEPREMI

CENTRE COURT

Dalle ore 15:00 – (6) Jabeur vs Vondrousova