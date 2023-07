Wimbledon 2023, risultati oggi domenica 16 luglio: tutte le partite in programma

I risultati del torneo di Wimbledon 2023 e tutte le partite in programma per quanto riguarda la giornata di domenica 16 luglio. E’ il giorno della finale maschile, in cui Novak Djokovic andrà a caccia del suo ottavo titolo a Wimbledon. Di fronte, l’attuale numero uno del ranking mondiale, il giovanissimo Alcaraz che proverà a conquistare il secondo titolo slam della sua carriera dopo gli Us Open dello scorso anno. Sportface garantirà aggiornamenti in tempo reale a partire dalle ore 15:00

Dalle ore 15:00 – (1) Alcaraz vs (2) Djokovic