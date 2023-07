Wimbledon 2023, Alcaraz-Djokovic come Nadal-Federer nel 2008: il match point è uguale (VIDEO)

di Antonio Sepe 5

Quindici anni dopo, un tennista spagnolo torna a vincere il torneo di Wimbledon per la prima volta in carriera e lo fa contro il favorito nonché pluri-campione al termine di una battaglia di cinque set. Quest’anno è toccato a Carlos Alcaraz contro Novak Djokovic, mentre nel 2008 ci riuscì Rafa Nadal contro Roger Federer. Ovviamente i parallelismi si sono già scatenati, ma ce n’è uno particolarmente incredibile che è diventato virale. Si tratta del match point con cui Nadal e Alcaraz hanno rispettivamente conquistato il titolo. Buon servizio, risposta precaria, dritto/rovescio in diagonale e colpo dell’avversario in rete, quindi la gioia esternata buttandosi per terra. Ecco il video.